نشرة التوك شو| جدل حول تأجير اليوتيوبر مستر بيست للأهرامات وأزمة مرهم "ميبو" لعلاج الحروق

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

زاهي حواس عن اليوتيوبر مستر بيست: مفيش حد في العالم يقدر يأجر الهرم

علق الدكتور زاهي حواس عالم الآثار على شائعات تأجير اليوتيوبر الأمريكى مستر بيست منطقة الأهرامات لإنشاء محتوى عن الآثار المصرية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" أكد حواس أنه التقى باليوتيوبر الأمريكي مستر بيست على مدار يومين وطلب منه توجيه رسالة للعالم وهي أن المصريين هم بناة الأهرامات.

هل نعيش بداية "سايكس بيكو" جديد لتغيير خريطة الشرق الأوسط؟.. جمال شقرة يُجيب

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن سوريا ترتبط ارتباطا قويا وثيقا بمصر منذ التاريخ، مشيرا إلى أن سوريا بمسماها القديم (الشام) كانت خط الدفاع الأول لمصر في أحكام القدماء الذين كونوا الإمبراطورية المصرية.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن كل الغزوات القديمة التي تعرضت لها مصر كانت عبر طريق الشام، منوها أن العالم العربي يتعرض للمؤامرات منذ الحرب العالمية الأولى، وبداية وعد بلفور وسايكس بيكو والتقسيم الفرنسي – البريطاني.

أميرة بدر تعلق على أزمة مرهم "ميبو" لعلاج الحروق.. وشعبة الأدوية تحذر

علقت الإعلامية أميرة بدر، على أزمة مرهم "ميبو" لعلاج الحروق، والتي نشأت بسبب الحملات الدعائية التي قام بها بعض البلوجرز.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أن البلوجرز روجوا لمرهم "ميبو" كمنتج فعال لتفتيح البشرة وعلاج حبوب الشباب، مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير من 15 جنيهًا إلى 110 جنيهات.

الإفتاء: اجتزاء الكلام على السوشيال ميديا يُعتبر شهادة زور

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظاهرة اجتزاء الكلام وتزوير الحقائق على منصات السوشيال ميديا أصبحت شائعة، مشيرًا إلى أن تجزئة أو اقتباس كلمات من حديث شخص ما بشكل يغير معناه لإظهاره بشكل مخالف للواقع بهدف جذب المشاهدات أو المتابعين يُعتبر نوعًا من شهادة الزور وزيادة في تزوير الحقائق.

وخلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أفاد أمين الفتوى أن هذا التصرف يُحدث ضررًا كبيرًا للأشخاص الذين يتم تحريف كلامهم، وقد يؤدي إلى تشهيرهم والإضرار بسمعتهم.

أستاذ جلدية يوضح أسباب الأكزيما التأتبية

أكد الدكتور أحمد قدح، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب الأزهر، أن فصل الشتاء يشهد تغيرات ملحوظة في صحة الجلد والجهاز التنفسي، بسبب التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة، لافتا إلى أن هذه التغيرات تؤدي إلى زيادة في بعض الأمراض الجلدية مثل جفاف الجلد والأكزيما التأتبية.

وقال أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "في فصل الشتاء، يظهر جفاف الجلد بشكل أكبر، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما التأتبية، وهي حالة تؤدي إلى جفاف شديد للجلد وقد تتحول إلى ظهور قشور على الجلد في درجاتها الشديدة، ما يسبب معاناة خاصة للأطفال وكبار السن، وفي الآونة الأخيرة، تزايد انتشار الأكزيما التأتبية في مصر، على غرار ما يحدث في الدول الأوروبية وأمريكا."

خبير سياسات دولية: التوافق بين مصر وإندونيسيا يشمل العديد من المحاور

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية ، إنّ التناغم والتوافق بين مصر وإندونيسيا يشمل العديد من المحاور، مثل قضايا السياسة الخارجية، والتبادل التجاري، والاتفاقيات الدفاعية، والصناعات العسكرية، وقطاعي الاستيراد والتصدير، موضحًا أن الميزان التجاري بين مصر وإندونيسيا يبرز كأحد الملفات المهمة والملفتة للنظر.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تُعد دولة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإندونيسيا، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تسعى لتعزيز وجودها في المنطقة التجارية الحيوية المحيطة بقناة السويس.