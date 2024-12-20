7 مساعدات نقدية استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد

كتب- عمرو صالح:

وافق مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ومن ضمن المواد التي وافق عليها المجلس المادة رقم 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والتي نصت على: تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1- مصروفات الجنازة.

2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5- المصروفات الدراسية.

6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة

الرئيس السيسي ينتقد انتهاكات إسرائيل في غزة: ما حدث تجاوز كل الحدود

الرئيس السيسي: إسرائيل انتهكت سيادة سوريا بالاستيلاء على أراضيها