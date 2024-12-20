أرسلت لـ"النواب".. ننشر تفاصيل وثيقة اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم

كتب- عمرو صالح:

كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن تفاصيل الوثيقة التي تقدم بها الاتحاد للجنة الإسكان بمجلس النواب خلال إحدى حواراتهم المجتمعية التي أجرتها اللجنة مؤخرًا.

وقال عبدالرحمن، لمصراوي، إن الوثيقة تضمن حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم على حد تعبيره، موضحًا أنها شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

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