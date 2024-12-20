كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الشيماء عبد الله، مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة وزارة العمال للعمالة غير المنتظمة المقبلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

موعد صرف منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة المقبلة

وأضافت "عبد الله"، أن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي لصرف منحة وزارة العمال للعمالة غير المنتظمة المقبلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيرة إلى أن الميعاد الأقرب لبدء الصرف هو بداية شهر يناير المقبل.

وأوضحت الله، مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أنه يتم تحديد العمالة غير المنتظمة المستحقة من خلال كشوف العمال أو مفتشي وزارة العمل.

وكانت وزارة العمل، أعلنت عن زيادة قيمة منح العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه وذلك للعامل غير المنتظم، على أن يبدأ تطبيق الزيادة من 7 يناير المقبل.

وخصصت "العمل" 6 منح سنوية للعمل غير المنتظمة وتشمل:"منحة المولد النبوي الشريف، منحة عيد الميلاد المجيد، منحة شهر رمضان المبارك، منحة عيدي الفطر والأضحى، منحة عيد العمال".

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