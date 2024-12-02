تعليق والد نيرة أشرف بشأن تجسيد قصة ابنته في عمل فني

كتب- حسن مرسي:

أعرب أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة أشرف التي لقيت حتفها على يد زميلها في جامعة المنصورة، عن استيائه من قرار صناع مسلسل "ساعته وتاريخه" بتناول قضية ابنته في أحداث المسلسل.

في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الاثنين، قال الغريب إنه فوجئ بمعرفة أن المسلسل يتناول قصة ابنته دون علمه أو موافقته، موضحًا أن هذه الخطوة تسببت في فتح جروح قديمة وتجديد آلام الأسرة، خاصة وأنهم لم يتجاوزوا بعد الصدمة التي تعرضوا لها.

وطالب والد الطالبة نيرة أشرف باستشارة الأسرة قبل عرض أي عمل فني يتناول هذه القضية الحساسة، مؤكدًا أن الأسرة لن تسمح بتشويه صورة ابنته أو استغلال مأساتها لتحقيق مكاسب فنية.

وأشار والد نيرة أشرف إلى أن الأسرة لم تتجاوز بعد الصدمة التي تعرضت لها، وأن مثل هذه الأعمال الفنية قد تؤثر سلبًا على نفسية أفراد الأسرة.

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