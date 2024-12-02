أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 8 ديسمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية على صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها ونشاط لحركة الرياح وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال يومي الأربعاء والخميس 5 ديسمبر.

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