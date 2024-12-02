عمرو أديب يرد على تهديدات ترامب: هل هناك جحيم أسوأ من غزة؟

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على تحذيرات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حذر من "جحيم في الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل عودته المحتملة إلى منصب الرئاسة في 20 يناير 2025.

خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، جحيم إيه تاني اللي بتتكلم عنه، الجثث في غزة تُرمى في الشارع وتاكلها الكلاب، هوا إحنا صغار أوي كده؟

تساءل مقدم "الحكاية": "نفسي أعرف إيه أهمية إسرائيل بالنسبة لك يا ترامب؟ ما الفائدة التي تعود عليك؟ هل هناك جحيم أكثر مما يحدث في غزة؟"

في وقت سابق، أصدر ترامب تحذيرًا شديد اللهجة، متعهدًا بعواقب غير مسبوقة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين حاليًا في الشرق الأوسط قبل عودته المرتقبة إلى الرئاسة.

وقال ترامب في بيان نشره على منصة "تروث سوشيال": "الجميع يتحدث عن الرهائن الذين يتم احتجازهم بشكل عنيف وغير إنساني، لكن الأمر يبقى مجرد كلام دون أفعال."

وأضاف ترامب أن الفشل في إطلاق سراح الرهائن سيؤدي إلى رد فعل قاسٍ، محذرًا المسؤولين عن عمليات الاختطاف: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، فسيدفع الشرق الأوسط ثمنًا باهظًا." وأكد أن "المسؤولين عن هذه الفظائع ضد الإنسانية سيتعرضون لضربة أقوى من أي ضربة شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها الطويل."

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