تعيين 1500 مهندس بقطاع الإرشاد الزراعي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن القطاع أعد خطة إرشادية حديثة للتغلب على مشكلة نقص التمويل والكوادر البشرية من خلال إعداد منصة إلكترونية للإرشاد الزراعي تضم كل التوجيهات الفنية في كافة مجالات الزراعة ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الأمر الذي انعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة.

وأضاف "عزوز"، كما تم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتعيين نحو 1500 مهندس زراعي بنظام العقود ونحو 900 طبيب بيطري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح،: "نفذنا حملات قومية إرشادية لمختلف المحاصيل، بإجمالى ١٢٠ ألف حقل، وهو ما كان له عائد في زيادة الإنتاجية".

واستعرض عزوز حجم التوصيات الفنية على المنصة الإلكترونية وعدد التطبيقات والتي يصل إلى ٥٠ تطبيق إليكتروني.

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