رئيس جامعة القاهرة يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل إنشاء فرع للجامعة خارج مصر

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل إنشاء فرع جامعة القاهرة خارج مصر وذلك في الأماكن ذات الكثافات للجالية المصرية في الخارج والذين يأتون إلى مصر لاستكمال دراستهم الجامعية عقب انتهاء مرحلة الثانوية العامة.

وأضاف عبدالصادق خلال تصريحات لـ"مصراوي"، أن الجامعة أعدت ملفًا للفرع خارج البلاد ووصل إلى مراحل متقدمة وسيتم الكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تسعى إلى أن أكون متكاملة حيث تضم في الوقت الحالي الجامعة الحكومية والفرع الدولي وسيتم بدء الدراسة في الجامعة الأهلية في 11 كلية حينما يتم صدور قرار بدء الدراسة كما يتم إعداد ملف للجامعة التكنولوجية.

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