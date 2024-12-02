شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون شبورة مائية على صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها ونشاط لحركة الرياح وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء كالتالي:



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