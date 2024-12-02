أيقونة للكرة المصرية.. أحمد موسى: محمد صلاح هو النجم الأول في العالم

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالأداء المميز الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي، واصفًا صلاح بأنه الأفضل في العالم وأكثر اللاعبين تهديفًا وصناعة للأهداف.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أكد موسى، أن ليفربول يعتمد بشكل كبير على تألق صلاح، مشيراً إلى أن الفريق يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه بفضل تألق النجم المصري.

وأشاد موسى بالاهتمام الكبير الذي يحظى به صلاح من وسائل الإعلام العالمية، مؤكداً أن صلاح أصبح أيقونة للكرة المصرية والعربية.

وأعرب عن أمله في استمرار تألق صلاح مع ليفربول وتحقيق المزيد من الإنجازات.

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