الزراعة تكشف ضوابط صرف الأسمدة الزراعية للموسم الشتوي

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المدريات بوزارة الزراعة، تفاصيل ضوابط صرف الأسمدة الزراعية للموسم الشتوي، مشيرًا إلى أنه مع بداية الموسم الشتوي تم وضع خطة لسحب الأسمدة من المصانع وضبط منظومة التوزيع بدءًا من المصنع وحتى وصولها للمزارعين.

وأوضح "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أنه من 1 أكتوبر حتى نهاية نوفمبر تم سحب 435 ألف طن من المصانع، بينما تم سحب 522 ألف طن خلال الموسم الصيفي، بالإضافة إلى صرف 200 ألف طن للمزارعين لاستخدامها في المحاصيل الشتوية المستديمة مثل الفواكه وبنجر السكر والقمح.

وأكد "عيسى"، أنه تم زراعة مليون و200 ألف فدان من القمح، مع وجود رصيد من الأسمدة يصل إلى 230 ألف طن.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون المدريات بوزارة الزراعة، أن وزير الزراعة وضع خطة لتوزيع الأسمدة عبر الجمعيات لضمان توزيع عادل وفعال.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات المتبعة هو خروج الشحنة من المصنع بطريقة إلكترونية، حيث يتم تحميل المعلومات على كارت الفلاح الممغنط يحمل اسم المصنع وكمية ونوع السماد.

وأكد أن السائق لا يمكنه تفريغ الشحنة إلا في الجمعية المسجلة على مستوى الجمهورية مما يعزز من آليات الرقابة والتوزيع.

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