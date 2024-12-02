بعد غياب سنوات.. الزراعة: توزيع 50 طن سلفات نشادر على مزارعي شمال سيناء

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن توزيع المقررات السمادية 50 طن (سلفات نشادر) بعد غياب للسماد الكيماوي على مزارعي شمال سيناء

من جانبه قال تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إنه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) 50 طن بعد غياب للسماد الكيماوي دام من لسنوات بمحافظة شمال سيناء ـ العريش ـ علي مزارعي العريش بالجمعية الزراعية التعاونية بقرية السكاسة.

وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء الحبيبة وتحقيق رؤية مصر للتنمية الزراعية في توسيع البقعة الزراعية من محاصيل الزيتون بجميع انواعه والخضار والموالح والنخيل والمحاصيل الحقلية وتحسين جودة المنتج المصري وبهدف المساعدة في تحسين دخل المواطن السيناوي وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد المصري.

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