الفريق أول عبدالمجيد صقر يلتقى وزير الدفاع وشئون المحاربين لجمهورية مالي

إزالة 28 منزلًا بمنطقة صقر قريش.. والمحافظة: خالية من السكان

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول ساديو كامارا وزير الدفاع الوطني وشئون المحاربين القدامى لجمهورية مالي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والمالية والتطلع لتطوير هذه العلاقات بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين القدامى لجمهورية مالى عن تقديره لجهود مصر الداعمة لإرساء دعائم الأمن والإستقرار لشعوب القارة ، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وفي ختام الزيارة وقع الجانبان مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري بين كلا الجانبين.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.