حدث في 8 ساعات| الحكومة تحدد عدد أفراد أسرة تكافل وكرامة.. وغرق سفينة شحن بمنطقة القصير

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تمسَّكَ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي، تكافل وكرامة، ولديها اثنان من الأبناء.



ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

مدبولي يبحث مع رئيس "انكا" مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

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الدكتور أشرف العزازي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بندب الدكتور أشرف العزازي، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا، لتولي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

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برلمانية تطالب الحكومة بتعديل تعريف المسيحية المنفصلة.. والحكومة تعقِّب

طالبت النائبة ميرفت مطر، بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات".

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رئيس "الخدمات البيطرية": مصر من أولى دول العالم اعتمادًا على مزارع خالية من مرض البروسيلا

قال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تبذل أقصى جهدها لمكافحة مرض البروسيلا من خلال سياسات الاختبار والذبح والتعويض وتحصين الماشية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز) وتنظيم حملات تحصين للمواشي من عمر 4 إلى 7 أشهر بلقاحات البروسيلا مجانًا

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مدبولي: حريصون على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

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الحكومة تحدد أفراد أسرة تكافل وكرامة بـ"2 أبناء".. و"النور": مخالف

تمسَّكَ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي، تكافل وكرامة، ولديها اثنان من الأبناء.

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"النواب" يوافق على تعديل تعريف "اليتيم" بقانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليُتم" الوارد في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

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مشروعات جديدة.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس "بريتيش بيتروليوم"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردًا

تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردًا؛ وذلك على مسافة 135 ميلًا بحريًّا شمال السلوم

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شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل 7 ديسمبر.

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غرق سفينة شحن بمنطقة القصير.. وتحركات عاجلة تحسبا لأي تلوث

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات على مدار الأيام الماضية لإحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير من خلال اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة على تسريب الزيوت، بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت إلى غرقها.

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