الإفتاء: لجنة لوضع معايير علمية للتصدي للفتاوى العشوائية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن عصرنا الحالي شهد انتشارًا واسعًا للفتاوى التي تصدر عن غير المتخصصين، مشيرًا إلى أن "الجميع يتحدث ويصدر الفتاوى دون الرجوع إلى أهل العلم"، كما قال: "كل من هب ودب بيتكلم".

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، استشهد الدكتور نجم بآية قرآنية تدعو إلى الرجوع لأهل الذكر: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وأشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن الفتاوى في الوقت الراهن تتزايد بشكل كبير، خاصة في ظل الانفتاح الذي فرضته مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى انتشار فتاوى تهدد استقرار المجتمعات.

وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، ضرورة تنظيم الحرية ووضع ضوابط لها، مؤكدًا أن لكل شخص حدوده.

وكشف عن تشكيل الوزارة لجنة لوضع معايير علمية للتصدي للفتاوى غير المدروسة التي تنتشر بشكل واسع.

وأكد نجم أن الوزارة تتعامل مع هذه الظاهرة في إطار حرب الجيلين الرابع والخامس، حيث تسعى لمواجهة الفتاوى التي قد تؤدي إلى تدمير المجتمعات.

وأشار إلى أن دار الإفتاء ستعمل في المرحلة القادمة على تعزيز التواصل مع كافة المسلمين حول العالم، وليس فقط المصريين.

ودعا المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 107 أو من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على إجابات موثوقة حول أي موضوع.

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