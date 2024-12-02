إزالة 28 منزلًا بمنطقة صقر قريش.. والمحافظة: خالية من السكان

كتب- محمد نصار:

أكدت محافظة القاهرة أن ٢٨ عقارًا جاري إزالتها في منطقة صقر قريش، تم بناؤها عام ١٩٨٦، وهي عبارة عن هياكل خرسانية وخالية من السكان.

وأشارت المحافظة، إلى أنه صدر قرارًا بإزالة هذه الهياكل الخرسانية بناءً على التقارير الأخيرة الصادرة من المركز القومي لبحوث الإسكان، والجهاز القومي للتفتيش الفني على أعمال البناء والتي أوصت بهدم هذه الهياكل نظرًا لخطورتها، وعدم صلاحيتها للتدعيم، حفاظًا على سلامة المارة.

حيث اتضح من المعاينة على الطبيعة أن معظم العيوب الموجودة هي عيوب تنفيذ وسوء مصنعية للخرسانة المسلحة حيث لم يتم إتباع اشتراطات البناء اللازمة والإجراءات الفنية في عمل الهيكل الخرسانى للعمارات وعدم وجود نظام إنشائي لتحمل الأحمال الأفقية الناتجة عن أحمال الزلازل المتوقعة وعدم وجود حوائط خرسانية في الإتجاهين.

وقالت محافظة القاهرة، أن تقارير المركز القومي لبحوث الإسكان، والجهاز القومى للتفتيش الفني أشارت إلى أن العمارات كلها غير آمنة وفقاً لوضعها الحالي ولا يمكن استكمال باقي الأعمال من خرسانات ومبانى وتشطيبات على هذه الحالة ، وينبغى بالضرورة اجراء الكثير من أعمال الإصلاح والتدعيم لمعظم العناصر الخرسانة الحالية.

كما أوضحت التقارير أن تكلفة الإصلاح ستفوق حتماً تكلفة الإزالة وإعادة البناء فمعظم العناصر الخرسانية تحتاج إلى تدعيم هذا بالإضافة إلى أن أعمال الإصلاح والتدعيم ستؤثر سلباً على الفراغات المعمارية الداخلية للوحدات السكنية نظراً لما ينشأ عنها من زيادة في أبعاد العناصر الإنشائية من كمرات وأعمدة وبلاطات.

اقرأ أيضا:

مش كل الحرمان فَقر.. تعريف "الفَقر" في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

مشروعات جديدة.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس "بريتيش بيتروليوم"