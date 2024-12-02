مدبولي يلتقى رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد

كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد.

وكان المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أدى اليمين القانونية أمس أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة

كما أدى رئيسا الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلمانى، اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

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