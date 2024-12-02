الدكتور أشرف العزازي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة

كتب- محمد شاكر:

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بندب الدكتور أشرف العزازي، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا، لتولي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

إشادة بدور المجلس الأعلى للثقافة

أكد وزير الثقافة على أهمية دور المجلس في رسم السياسات الثقافية وتعزيز الحركة الثقافية والفكرية في مصر، مشيرًا إلى دوره في حفظ الهوية الوطنية ودعم الإبداع والتبادل الفكري.

كما أعرب عن ثقته في قدرة الدكتور العزازي على تطوير دور المجلس في تعزيز الفكر المستنير والتعامل مع قضايا الثقافة والفنون.

المؤهلات العلمية لأمين عام المجلس الأعلى للثقافة

- ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر (1988).

- دبلوم الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة (1992).

- ماجستير ودكتوراه الفلسفة في الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة (1993 و1998).

- الدبلومة الدولية الشاملة في تنمية الموارد البشرية، جامعة جون هيفر – إنجلترا (2012).

المناصب الأكاديمية

- تدرج في المناصب الأكاديمية بجامعة القاهرة حتى أصبح أستاذًا بكلية الدراسات الإفريقية العليا.

- تولى منصب مدير مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية ومدير وحدة ضمان الجودة.

المهام الدبلوماسية

- شغل مناصب ثقافية ودبلوماسية في نيجيريا، موريتانيا، السعودية، والإمارات.

- مدير للمراكز الثقافية المصرية في عدة دول.

- أشرف على تطوير الخدمات الإلكترونية للطلاب المصريين في السعودية، حيث استفاد منها أكثر من 2.5 مليون مواطن.

إنجازاته

- إعداد أطلس موسوعي للقارة الإفريقية.

- تأسيس بنوك معلومات متخصصة للقارة الإفريقية.

- تطوير خطط عمل للمراكز الثقافية بالخارج.

- حصل على العديد من الدروع والتكريمات في محافل محلية وإقليمية ودولية.

ووجه وزير الثقافة الشكر للدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، على جهوده خلال فترة توليه منصب القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

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