وزير الإسكان يتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق مطار سانت كاترين

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين (كمين النبي صالح)، بطول 9 كم، ويرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، واستشاري المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وتجول المهندس شريف الشربيني، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، واستمع لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، مشددًا على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، ومؤكدًا على وجوب تنفيذ الطريق في أفضل صورة ممكنة.

كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء سانت كاترين، والتي تغذي مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وتابع موقف تنفيذ أعمال توسعات محطة محولات كهرباء نويبع، والتي تغذي محطة سانت كاترين، وأعمال إنشاء خط الربط الهوائي بين المحطتين، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال، والالتزام بالمواعيد المحددة.

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