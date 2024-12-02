رئيس "الخدمات البيطرية": مصر من أولى دول العالم اعتمادًا على مزارع خالية من مرض البروسيلا

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تبذل أقصى جهدها لمكافحة مرض البروسيلا من خلال سياسات الاختبار والذبح والتعويض وتحصين الماشية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز) وتنظيم حملات تحصين للمواشي من عمر 4 إلى 7 أشهر بلقاحات البروسيلا مجانًا.

وأضاف شاهين، في بيان اليوم الإثنين: وأصبحت مصر من أولى دول العالم التي تعتمد مزارع خالية من مرض البروسيلا، وذلك من خلال إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأكد شاهين أن نسبة وجود المرض في مصر ضئيلة جدًّا، ونوصي المربين بتقديم حيواناتهم للجان الاختبار والتحصين لمرض البروسيلا؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من انتشار هذا المرض في الحيوان والإنسان.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن هيئة الخدمات البيطرية تنصح دائمًا المواطنين بغلي الألبان لمدة 20 دقيقة؛ للتخلص من مسببات المرض، والحصول على المنتجات ذات الأصل الحيواني من أماكن موثوق بها وخاضعة للإشراف الطبي البيطري الكامل.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير؛ تتواصل جهود الوزارة في دعم الفلاح ورفع العبء عن كاهله بتقديم الخدمات الطبية البيطرية مجانًا من خلال الزيارات الميدانية والقوافل البيطرية المجانية، وتم زيادة التعويضات لمرض البروسيلا لدعم وتشجيع المربين على الاستمرار في التربية والاستثمار في هذا المجال لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري (لحوم- ألبان)، ويتم صرف التعويضات من ميزانية الهيئة المخصصة لذلك.

وتهيب وزارة الزراعة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار متداولة غير صحيحة، والتأكد من مصادرها أولاً.

وتوجد استراتيجيات وبرامج وخطط للمكافحة والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك الوبائية ومنها مرض البروسيلا.

وتواصل الهيئة جهودها المضنية لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، تحت مظلة الصحة الواحدة بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والوزارات الأخرى ذات الصلة؛ لتحقيق حياة آمنة صحية وغذاء صحي وآمن.

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