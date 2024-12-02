الحكومة تحدد أفراد أسرة تكافل وكرامة بـ"2 أبناء".. و"النور": مخالف

كتب- نشأت علي:

تمسَّكَ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي، تكافل وكرامة، ولديها اثنان من الأبناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.

عدد أفراد الأسرة في تكافل وكرامة

ينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددًا.

وبرَّر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، الرفضَ، مؤكدًا أن الموارد المالية لا تغطي أية زيادة مالية، مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.

وأكد النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن قصر من لهم الحق على 2 فقط من الأبناء، بمثابة تحديد النسل، وهو مخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر الدستور.

وطالب النائب محمد الصمودي، بأن تتم زيادة عدد الأبناء إلى ثلاثة.

ووافق مجلس النواب على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

9 - الدعم النقدي غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

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