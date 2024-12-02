انطلاق فعاليات برنامج استراتيجية تنمية القيادة الوطنية لأعضاء النيابة العامة بالقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات دورة جديدة من برنامج استراتيجية تنمية القيادة الوطنية للقوات المسلحة على مدار عدة أيام لأعضاء النيابة العامة وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.

يأتي ذلك، بحسب بيان، الإثنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة للمساهمة فى الإعداد الوطني المستنير للكوادر القيادية بمختلف القطاعات بما يتماشى مع دعم ركائز الأمن القومى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الإستراتيجية بالجمهورية الجديدة.

تفاصيل دورة برنامج إستراتيجية تنمية القيادة الوطنية للقوات المسلحة

بدأت فعاليات البرنامج بكلمة اللواء اللواء أركان حرب، طارق محمـد هلال، مدير إدارة الشئون المعنوية، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تنفيذ البرنامج بواسطة نخبة من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بما يحقق تأصيل مفاهيم الأمن القومي والفهم الصحيح لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات فى ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمى والدولى والتى تتطلب تكاتف واصطفاف مجتمعي؛ للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق الوعي المجتمعي وتنمية قدرات القيادات بمختلف المجالات.

وألقى المستشار محمد شوقى، النائب العام لجمهورية مصر العربية، كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تبنيها تلك البرامج التي تهدف إلى تعزيز قيم الشعور الوطنى من خلال برنامج توعوي متكامل لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من المعلومات المقدمة على مدار فعاليات الدورة، مؤكداً أن ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب الإطلاع المستمر والفهم الصحيح لكافة القضايا المحيطة على مختلف المستويات بما يحقق التحصين الكافى لكافة الكوادر بمختلف مجالات عملهم وبما يسهم فى إثراء الإبداع الفكري وفق منظور استراتيجي وطني مستنير.

وتضمنت فعاليات البرنامج عدد من المحاضرات التى تم إعدادها وفقاً لمناهج علمية متطورة بما يثمن تحقيق الأهداف المخططة من انعقاده.

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