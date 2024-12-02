"النواب" يوافق على تعديل تعريف "اليتيم" بقانون الضمان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليُتم" الوارد في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأصبح التعريف بعد التعديل المقدم من النائب محمد زين الدين، كالتالي: اليتيم: كل مَن توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أُمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوَين.

وبرر النائب محمد زين الدين تعديل تعريف اليتيم، بأنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020؛ حيث إن كريم النسب هو مجهول الأبوَين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوَين.

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدًا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.

وأشار النائب محمد زين الدين إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

يُشار إلى أن تعريف اليتيم كان: اليتيم: كل مَن توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.