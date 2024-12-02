المفتي: تعاون مع الأزهر والأوقاف لإصدار قانون تجريم الفتوى لغير المختصين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن مواقع التواصل الاجتماعي من أهم الأدوات في العصر الحالي، وأنها واحدة من نعم الله تعالى علينا لكن تبقى الإشكالية في سوء استخدامها.

وأشار في أول لقاء له منذ توليه منصبه مع محرري الشئون الدينية، الاثنين، بمقر دار الإفتاء إلى أن الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة وساهم في انتشارها خلال الفترة الماضية عدة أمور على رأسها غياب الخطاب الديني المعتدل وغياب المخلصين من المؤسسات الدينية.

وأضاف أن هناك نوع من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية.

وشدد مفتي الجمهورية على أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين المؤسسات الدينية من أجل تنظيم عملية الفتاوى خلال الفترة المقبلة.

وكشف مفتي الجمهورية، أن هناك تعاون مرتقب بين دار الإفتاء ومؤسسة البحث العلمي لإنتاج مسلسل خاص بالأطفال من أجل الرد على أبرز الأسئلة التي تشغل أذهان الأطفال.

وأشار إلى أن هناك تعاون أيضا بين جامعة كفر الشيخ وكليات الذكاء الاصطناعي من أجل إنتاج عدة محتويات تتعلق بالإجابة على كافة الأسئلة التي في أذهان الأطفال من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكشف مفتي الجمهورية عن وجود خطة للقيام بعدة حملات خلال الفترة المقبلة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لدار الإفتاء تتناول توضيح مفاهيم تجديد الخطاب الديني بمعناه الصحيح، مشددا على أن هناك نية لدى دار الإفتاء من أجل فتح مكاتب تمثيلية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في بعض الدول حول العالم.

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