تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم منذ 2014.. وزير العمل: ملف ذوي الإعاقة على رأس أولويات الدولة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، على جهود الوزارة في دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، إن معلومات الوزارة تؤكد أنه ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة.

ملف ذوي الاعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية

وأوضح وزير العمل، أن ملف ذوي الاعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية واستشهد بإطلاق 2018 عام لذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة.

واستعرض الوزير، جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال الإشراف على متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعيين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة، وفرص التدريب والإعداد المهني من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة حيث لديها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتي حياة كريمة، وبداية جديدة لبناء الإنسان.

وأطلقت وزارة العمل مبادرة "مصر بكم أجمل" من عام 2018 وحتى 2022، لنشر ثقافة دمج ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم في التنمية.

وتحدث الوزير عن القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2024 ،باستحداث وحدة مركزية للأشخاص ذوي الاعاقة برئاسة وزير العمل لتوفير بيئة عمل لائقة لهم، مؤكدًا أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مجموعة من المواد التي تقدم المزيد من الحماية لهذه الفئة.

وتابع محمد جبران: نستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز الإطار التشريعي ومتابعة التزام المنشآت بالنسبة المقررة قانونًا لتعيين ذوي الإعاقة، والتركيز على الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مراكز التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، وتفعيل دور الوزارة في الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة " تأهيل"، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز حقوقهم ومن بينها الحق في العمل، والتوعية بقانون العمل، وقانون حقوق الأشخاص وذوي الإعاقة، والمزايا المقررة في التشريعات ذات الصلة، واستكمال حصرهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والسعي لتوفير فرص عمل تتناسب معهم بالشراكة مع القطاع الخاص، وفتح مجالات تدريب جديدة تواكب متطلبات العصر وتتناسب مع الإعاقات المختلفة، وتعزيز مجال التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات تدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الإعاقة ورفع قدرات المتعاملين معهم.

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