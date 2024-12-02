كيف تصبح مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم؟.. وزير السياحة يستعرض رؤية جديدة

كتب- نشأت علي:

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن ما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحاري والجبال.. وغيرها من الكنوز والآثار، تقدم عرضًا ثريًّا لمختلف المنتجات السياحية التي تلبي احتياجات كل السائحين بالعالم.

وأشار فتحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، إلى أنه بناء على ذلك تمت صياغة رؤية استراتيجية جديدة للوزارة، لتكون مصر هي المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، متابعًا: ويجب أن يكون لدينا الطموح والتصميم لتنفيذ تلك الرؤية.

وأضاف وزير السياحة أن الوزارة تعمل على إبراز التنوع السياحي والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات، وتقوم الخطة على تنمية قطاع الاستثمار في السياحة من خلال التوسع في بناء الغرف السياحية وتقديم حوافز للاستثمار، مشيرًا إلى إقرار مبادرتَين من مجلس الوزراء في ذلك الأمر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للتوسع في مشروعات قائمة تم البدء فيها.

اقرأ أيضًا:

شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تشمل القيادات والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات "المحطات النووية"

نقيب الفلاحين يُحذر من مرض خطير يُصيب الماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب ومنتجاته

شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور