توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،

مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس "Cemex".

وقع على العقد اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، وياجو كاسترو إزا جيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن محافظة المنيا تشهد تنفيذ عدد من مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارٍ إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا - تونا الجبل - العدوة بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 578 مليون جنيه.

وأشارت منال عوض، إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها على تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الإمكانات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كل مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ على المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها.

مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بتونا الجبل

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن توقيع عقود إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمحافظة المنيا، يأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كإحدى آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات لتحقيق عائد بيئي واجتماعي واقتصادي ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء منشأة معالجة المخلفات غير الخطرة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، يعمل بطاقة تصميمية 20 طنًا في الساعة بإجمالي 320 طن/ يوم، يتم من خلالها استقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة ملوي ودير مواس، حيث سيتم معالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي والتخلص من المرفوضات في المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليًا.

وشددت على أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات والقضاء على الممارسات العشوائية والتلوث البيئي والمخاطر الصحية الناتجة عن التعامل غير السليم مع منظومة المخلفات.

ويأتي تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لاستيعاب كل المخلفات للحصول على قيمة اقتصادية منها سواء إنتاج وقود بديل وتوفيره لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوي لاستصلاح الأراضي بجانب المفروزات الذي يتم إعادة تدويره في مصانع إعادة التدوير.

من جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، ويهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، بما يعزز من جهود المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المستثمرين و فتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة في محافظات الصعيد.

وأشار محافظ المنيا، إلى أن المصنع، الذي أُقيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية المحلية، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفًا أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، وتشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

من جانبه قال ياجو كاسترو إزا جيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس": نحن سعداء بنقل خبرتنا في إدارة المخلفات إلى محافظة جديدة وهي المنيا، ونُقدم رؤية مبتكرة في إدارة المخلفات من خلال المعالجة لإنتاج وقود بديل لمصنعنا في أسيوط مما يخفض بشكل كبير من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون كما يساهم في جهود الدولة بالنهوض بمنظومة جمع وإدارة المخلفات.

وأضاف ياجو كاسترو: استثماراتنا في الحلول المستدامة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، وتعزز المشاركة المجتمعية، ومن خلال دعم الحكومة المصرية، نضع معيارًا جديدًا للممارسات المسؤولة، نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع.

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