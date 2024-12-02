"مدبولي" يُتابع مؤشرات أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل المختلفة وأداء الجهاز على مدار العام الجاري.

وقدّم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عرضًا تفصيليًا تضمن عدة محاور، استهلّها باستعراض المحور الخاص بالمؤشرات الكمية لأداء الجهاز خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024؛ حيث أوضح أنه على صعيد الخدمات المالية، تم تقديم تلك الخدمات لـ 76.2 ألف مشروع، صغير ومتوسط ومتناهي الصغر بقيمة 5.3 مليار جنيه كقروض، لتوفِّر بذلك وتحافظ على 257.9 ألف فرصة عمل.

تشبيك 253 مشروعًا بالسلاسل التجارية

فيما يتعلق بالخدمات غير المالية، أفاد باسل رحمي، بأنه تم تشبيك 253 مشروعًا بالسلاسل التجارية بمبيعات بلغت مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم تدريب ريادة الأعمال لـ 9 آلاف و251 متدربًا ومتدربة، إلى جانب صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 273 صفقة بمبالغ قيمتها 41 مليون جنيه.

وتضمنت تلك الخدمات أيضًا إصدار رخص مؤقتة وشهادات التصنيف، فضلًا عن خدمات البطاقة الضريبية والسجل التجاري لآلاف المشروعات.

وعلى صعيد مؤشرات أداء الجهاز أيضًا، أوضح باسل رحمي، أنه تم تنفيذ 120 معرضًا داخليًا تضمن 1880 عارضًا، وقد حققت 196.9 مليون جنيه مبيعات وتعاقدات، بالإضافة إلى 5 معارض دولية شارك بها 37 عارضًا، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 14.5 مليون جنيه.

دعم جهاز تنمية المشروعات لمعرض تراثنا

تحدث الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الإطار ذاته عن معرض "تراثنا" المُقام منذ عام 2019، منوهًا إلى أنه تم توفير فرص تعاقدية ومبيعات للعارضين تُقدر بنحو 428.8 مليون جنيه لأكثر من 4.886 عارض على مدار 5 سنوات.

مؤشرات التنمية المجتمعية والبشرية

أشار باسل رحمي، إلى تمويل مشروعات بقيمة 87.3 مليون جنيه، وتوفير 294.5 ألف يومية عمل، وتوظيف 2.133 شاب وفتاة.

وفي السياق ذاته، استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز المؤشرات الخاصة بالتمويل حسب الشرائح العمرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونِسب أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقًا للنوع، موضحًا أنها جاءت بواقع 51% للذكور و49% للإناث.

إجمالي تمويلات جهاز تنمية المشروعات يناير - أكتوبر 2024

ولفت "رحمي" إلى أنه تمت زيادة التمويل المُقدم من قِبل الجهاز للمشروعات بأنواعها الثلاثة، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة نمو 27.5% خلال الفترة من (يناير – أكتوبر) 2024، مُقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 السابق. كما استعرض مؤشرات التمويل بحسب القطاعات، مؤكدًا أن نسب التمويل للقطاعات: الصناعي، والزراعي، وقطاع الأنشطة قد زادت في عام 2024 الحالي مُقارنة بالعام الماضي.

وانتقل باسل رحمي، في عرضه، إلى المحور الخاص بمعرض "تراثنا" 2024، الذي من المُقرر أن يُقام في الفترة من 12 – 21 ديسمبر الجاري، ويضم عددًا كبيرًا من الجهات المحلية والدولية المشاركة، كما يشهد مشاركة ألف و125 عارضًا (منهم 421 عارضًا فرديًا)، وتصل نسبة العارضين الجدد إلى 29% من جميع محافظات الجمهورية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في الإطار ذاته، تكاليف وإيرادات المعرض خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، كما لفت إلى الأنشطة المقترحة التي سيشملها المعرض هذا العام.

وفي سياقٍ آخر، تطرّق باسل رحمي، إلى موقف إعادة تفعيل الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، وهو تنظيم إقليمي تأسس تحت مظلة جامعة الدول العربية في عام 2004 ويجمع المؤسسات والهيئات والأجهزة والصناديق والشركات العامة والخاصة التي تعمل في مجال تنمية وتمويل ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، من خلال عرضه، إلى التعاون مع عدد من الوزارات بهدف تعميق أثر الجهاز وتحقيق أهدافه، ومن ذلك التعاون مع وزارة المالية لتحقيق الاستدامة المالية المتكاملة والتحوُط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية مُحتملة.

ولفت أيضًا إلى التعاون مع وزارة التنمية المحلية من أجل الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد ومجالس المدن والأحياء، وتوجيه أصحاب المشروعات المُرخصة من المحليات بالتقدم لوحدات الشباك بالمكاتب الإقليمية التابعة للجهاز للحصول على الخدمات المالية وغير المالية، وغير ذلك.

كما نوّه "رحمي"، إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية لتوفير بيئة مواتية للمشروعات ودعم إنشاء فرص العمل وتحفيز حلول التمويل الجديدة وتسريع نمو ريادة الأعمال في مصر.

وفي سياقٍ متصل، تناول باسل رحمي، موقف التعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحًا أنه يتم تبادل الخبرات بين الخبراء فيما يتعلق بسياسات تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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