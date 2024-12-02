مش كل الحرمان فَقر.. تعريف "الفَقر" في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

وافقَ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعريف "الفقر" الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المعروض على المجلس.

وجاء التعريفُ كما ورد في مشروع القانون، ووافق عليه المجلس، كالتالي:

الفقـر: حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية؛ كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

ووافق المجلس أيضًا على تعريف خط الفقر القومي، كالتالي:

خط الفقر القومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

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