رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة للجنة مشتركة

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بيان وزير السياحة الذى ألقاه اليوم امام الجلسة العامة للمجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والثقافة والإعلام.

وقال وزير السياحة، شريف فتحي: إن ما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحارى والجبال وغيرها من الكنوز والآثار، تقدم عرضًا ثريًّا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبى احتياجات كافة السائحين بالعالم.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن بناء على ذلك تم صياغة رؤية استراتيجية جديدة للوزارة لتكون مصر هى المقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم، متابعا، ويجب أن يكون لدينا الطموح والتصميم لتنفيذ تلك الرؤية.

وأضاف وزير السياحة، أن الوزارة تعمل على إبراز التنوع السياحي والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات، وتقوم خطة على تنمية قطاع الاستثمار فى السياحة من خلال التوسع فى بناء الغرف السياحية وتقديم حوافز للاستثمار، مشيرا إلى إقرار مبادرتين من مجلس الوزراء فى ذلك الأمر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للتوسع فى مشروعات قائمة تم البدء فيها.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد أن مصر تكثف جهودها من أجل تحقيق 30 مليون سائح نهاية العقد الحالي للحصول على نصيب مصر من خريطة السياحة العالمية.

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