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وزير التموين يفتتح معرض "فود أفريكا".. غدًا

12:33 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

الدكتور شريف فاروق

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كتب- محمد سامي:

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح غدٍ الثلاثاء، فعاليات معرض "فود أفريكا"، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

يُعد "فود أفريكا" واحدًا من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الإفريقية؛ حيث يمثل فرصةً مثاليةً للشركات المحلية والعالمية، للتواصل مع الأسواق الزراعية والغذائية في مصر وإفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

ويعقد وزير التموين والتجارة الداخلية، على هامش افتتاح المعرض، مؤتمرًا صحفيًّا لمناقشة أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية، وتسليط الضوء على حجم التبادل التجاري والإمكانات المستقبلية، للتعاون المشترك في القطاعات المختلفة.

ويتضمن المعرضُ مشاركةً واسعةً من كبرى الشركات المصرية والدولية العاملة في الصناعات الغذائية؛ مما يعكسُ مكانةَ مصر كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية، ودورها الريادي في تحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة معرض فود أفريكا مركز مصر للمعارض الدولية
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