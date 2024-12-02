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القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردًا

12:17 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردًا (3)
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    القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردًا (2)
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كتب- محمد سامي:

تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردًا؛ وذلك على مسافة 135 ميلًا بحريًّا شمال السلوم .

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية في تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

تم اكتشاف وتحديد موقع المركب، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش.

وتمكنت الوحدة البحرية من القبض على المركب وعلى متنه 60 فردًا مصريًّا و3 أفراد سودانيي الجنسية، أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية، وتم تقديم الدعم الإنساني والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

القوات البحرية هجرة غير شرعية السواحل البحرية المصرية
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