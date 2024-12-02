وزير السياحة: حققنا 14 مليار دولار في 2023

كتب- نشأت علي:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، النجاحات التي حققتها مصر في القطاع السياحي، بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية المحيطة.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مصر تكثف جهودها من أجل تحقيق 30 مليون سائح نهاية العقد الحالي.

وقال وزير السياحة: مصر استطاعت تحقيق نمو قياسي في 2023، قائلا: وفد إلينا 14،9 مليون سائح بإيرادات 14 مليار دولار.

وأوضح أن مؤشرات الحركة الوافدة إلى مصر العام الحالي، تؤكد أن هناك معدلات نمو مرتفعة.

وقال: حتى شهر نوفمبر وصل مصر 14 مليون سائح، ومن المتوقع أن يتم وصول 15،3 مليون سائح بنهاية العام.

وأكد أن الوضع الجيوسياسي غير المستقر المحيط بمصر، أثر على نمو السياحة، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى أن النمو يصل إلى 10%، إلا أنه حدث تباطوء لتصل نحو 5%، بسبب الظروف المحيطة التي أثرت على النمو المطلوب.

وقال وزير السياحة: تغير العوامل التي أثرت على تدفقات السياحة أدت لتغيير التنبؤات بشأن وصول السائحين في مصر، مشيرا إلى أن 30 مليون سائح رقم تردد كثيرا للوصول إليها في 2030، وهو الأمر الذي يتطلب استقرارا سياسيا لضمان التدفقات السياحية، وما يتعلق بالبنية التحتية مثل بناء الفنادق وغيرها.

وأكد وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، أنه سيتم إعادة تقييم مستهدف الـ30 مليون سائح كل 6 أشهر.