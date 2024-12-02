أحمد موسى عن أحداث سوريا: تورط واضح من الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد موسى، إن ما تشهده سوريا حاليًا يعد الموجة الثانية من أحداث 2011، مؤكدًا أن هذه المرة تأتي بدعم أكبر وتسليح أكثر تطورًا، مضيفًا: "الجماعات المسلحة باتت تمتلك طائرات مسيرة وأسلحة متقدمة".

أحمد موسى يدعو الدول العربية لتقديم الدعم الكامل لسوريا والجيش العربي السوري

ودعا أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" يوم الأحد، الدول العربية إلى تقديم الدعم الكامل لسوريا وللجيش العربي السوري، مشددًا على ضرورة وقف أي دعم للتنظيمات الإرهابية التي تسعى لتدمير سوريا واستنزاف شعبها.

وأضاف "موسى"، أن سوريا أصبحت ساحة لتوافد الإرهابيين حيث دخل نحو 400 ألف إرهابي إلى البلاد بعد 2011 قادمين من 40 دولة، وأن الجيش السوري تمكن من قتل حوالي 100 ألف إرهابي في حين فر أكثر من 120 ألفا إلى الخارج.

وطرح موسى تساؤلات حول الجهة التي زودت الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي استولت على حلب بالملابس العسكرية المشابهة للملابس التركية والأمريكية والفرنسية، مؤكدًا أن هذه الميليشيات لا تهدف سوى إلى تدمير الدولة السورية، لافتًا إلى أن وصفها بالمعارضة خيانة لأن المعارض الحقيقي يحافظ على بلده، أما من يرفع السلاح في وجه وطنه فهو إرهابي يستحق المواجهة".

وانتقد أحمد موسى، غياب المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات آلاف القوات داخل سوريا، قائلًا: "هناك تورط واضح من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا في الأحداث الجارية بسوريا".

وذكر "موسى"، أن تركيا ربما تغض الطرف عن تسلل الإرهابيين عبر أراضيها لتحقيق مصالحها في شمال سوريا، مضيفًا: "عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره السوري بشار الأسد، لعقد لقاء والتفاهم لم يصل إلى نتيجة".

وحذر من أن انهيار الدول يجعلها عرضة لسيطرة الميليشيات والدول الأخرى التي تبحث عن مصالحها، لافتًا إلى أن سوريا بحاجة إلى دعم حقيقي لاستعادة استقرارها وسيادتها.

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