تعيين وزير البيئة السابق مديرًا تنفيذيًا لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) نجاح جهود مصر في استصدار موافقة مجلس الأمناء بالإجماع على تعيين الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، مديرًا تنفيذيًا انتقاليًا للمركز لعامي 2025 و2026 والذي تقدمت بترشيحه، وتعيين الدكتور أحمد عبد الرحيم، نائبًا لرئيس المركز.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس أمناء المركز عبر خاصية الفيديو كونفرانس بمشاركة أعضاء المجلس برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري).

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المرحلة القادمة مهمة في مسار سيداري، في إطار العمل على إعادة هيكلة المركز بما يتماشى مع الوضع الراهن في المنطقة ومتطلبات التنمية، بما يتطلب تحديث أهداف برامج المركز، وتقييم البرامج الحالية والأوضاع المالية، وتعزيز الجهود السابقة للمركز الذي جعلته حجر زاوية في العمل البيئي بالمنطقة.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتهنئة للدكتور خالد فهمي على تولي المنصب الجديد، داعية أعضاء مجلس الأمناء إلى مواصلة التحرك قدمًا معًا، بثقة والتزام متجددين، من أجل مواصلة جهود المركز في تنفيذ برامج ومشروعات ذات مردود بيئي على المنطقتين العربية والأوروبية، وترفيع مستوى تبادل الخبرات بين دول المنطقتين، خاصة أن العالم يعيش في وقت حيوي من المستجدات والتحديات الدولية التي تواجه المنطقتين العربية والأوروبية.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، شكرها للدكتورة نادية مكرم عبيد، لجهودها التي قامت بها خلالها توليها منصب المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) على مدار السنوات الماضية، كما تقدمت بالشكر للمهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية على الجهود المثابرة التي يبذلها من أجل قيام المركز بمهامه المتعاظمة في المنطقة.

من جانبها، أعربت الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، عن اعتزازها بالعمل مع مختلف الشركاء والوزراء المعنيين بالبيئة بالمنطقة العربية على مدار 20 عامًا، كانت رحلة مليئة بقصص النجاح ومواجهة التحديات والشراكات المميزة، شهدت مساهمات كبيرة لمختلف الأعضاء، ووضعت المركز كحجر زاوية في العمل البيئي بالمنطقة.

ويتمتع الدكتور خالد فهمي بخبرة كبيرة في مجال العمل البيئي حيث تولى سابقًا حقيبة وزارة البيئة، كما شغل مناصب عدة منها مستشار سياسة المناخ والاستدامة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ورئيس فريق الخبراء بمشروع نشاط الخدمة المستدامة (SSA)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما عمل أستاذ اقتصاديات البيئة بمركز بحوث التخطيط وتنمية البيئة، معهد التخطيط القومي.

جدير بالذكر أن مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) تأسس في عام 1992 كمنظمة دولية غير ربحية، معتمدة من قبل وزارات البيئة العربية والأوروبية المعنية وكذلك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لإجراء الدراسات البيئية والتنمية المستدامة وتقديم الخدمات ذات الصلة.

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