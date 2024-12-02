تشمل القيادات والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات "المحطات النووية"

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كتب- محمد صلاح:

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 187 لسنة 2024، بشأن إصدار لائحة تخصيص واستخدام سيارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العدد رقم 267 في أول ديسمبر 2024.

جاء في المادة الأولى من القرار، أن يعمل بأحكام لائحة تخصيص واستخدام سيارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المرافقة للقرار، والقواعد والتعليمات الصادرة عن السلطة المختصة تنفيذا لها، وفيما لم يرد بشأنه نصا خاصا تسري القواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

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