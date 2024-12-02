إسكان البرلمان تناقش إنشاء مأخذ محطة مياه إدفينا وتوصيل الصرف للمناطق المنخفضة في إدكو

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، طلبي إحاطة للنائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم إنشاء مأخذ محطة مياه شرب بقرية إدفينا الجديد بمدينة إدكو والقري التابعة لها بمحافظة البحيرة، ومد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة إدكو.

وبشأن مشروع إقامة مأخذ لمحطة مياه الشرب بإدفينا، أكد النائب محمد زين الدين، أنه تم تخصيص مساحة 2100م2 الواقعة بحوض الجزيرة ناحية إدفينا مركز رشيد، أرض أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منذ عام 2017، لإقامة مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا باعتباره من المشروعات ذات النفع العام، بهدف زيادة حصة مدينة إدكو من مياه الشرب بعد الانتهاء من خط الـ700 مم، وزيادة حصة مركز رشيد، خاصة أن المأخذ القديم متهالك ويحتاج إلى صيانة عاجلة.

وأوضح زين الدين، أنه بعد معاينات وطلبات ومراسلات تمت موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة المأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا على المساحة محل الطلب منذ 2018، وانتهاء موافقة أعمال الدراسة الخاصة بمأمونية المياه في تلك المنطقة، وتم إرسالها للجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ المأخذ الحالي.

وأشار إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعها الأول بتاريخ 7-3-2023 بند 1-11بالموافقة على تخصيص قطعة أرض طرح نهر مساحتها 2100م2 لإقامة مأخذ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه حتى تاريخه لم يتحقق شئ على أرض الواقع، غير مخاطبات ومراسلات بين الجهات وبعضها وكأنها ليست منفعة عامة ستعود على مركزين بالقرى التابعة لهم بحل دائم من مشكلة انقطاع المياه.

وطالب بتوضيح أسباب التأخير فى إنهاء إجراءات قطعة الأرض المراد عمل مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا للنفع العام، قبل تهالك المأخذ القديم والذي يحتاج إلى صيانة عاجلة، مشددا على ضرورة الاستفادة من تشغيل خط الـ 700 والذي كلف الدولة ملايين الجنيهات.

وبشأن توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة في إدكو، قال زين الدين: "خاطبنا كل الجهات منذ عدة سنوات للتوصيل للمناطق المنخفضة".

وأوضح أن شارع الإقبال الطويلة تم إدراجه وبير الحلو تدخلت محافظ البحيرة وأكدت أنه سيتم التوصيل، قائلا: "تبقى منطقتا كوم عابدين، وبير شلبي".

وأشار إلى معاناة الأهالي في هذه المناطق، قائلا: "الناس عايشة عيشة غير آدمية بسبب عدم توصل الصرف الصحي"، مطالبا بتحديد موعد وصول الصرف الصحي في المناطق المنخفضة.

من جانبه، أكد المهندس فرج زكي عطية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة لمأخذ إدفينا تم إدراجه في خطة الهيئة القومية، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار التخصيص من محافظة البحيرة أو وزارة الري.

من جانبه، أكد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أنه تم مخاطبة وزارة الري للتنسيق لإنهاء التخصيص، مشيرا إلى أن آخر خطاب من المحافظة إلى الوزارة منتصف ١٥ يوليو العام الجاري.

وأبدى النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اعتراضه على تأخر المتابعة، لاسيما أن آخر خطاب مر عليه نحو 6 أشهر، مطالبا بالمتابعة مع المحافظة لتحديد موعد للرد.

وقال: "ننتظر رد وزارة الري بقرار تخصيص قطعة أرض مأخذ إدفينا خلال أسبوع".

وفيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للمناطق المنخفضة في إدكو، أكد المهندس فرج زكي عطية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه في 1 أكتوبر الماضي تم عقد اجتماع، وتم الاتفاق على أن تقوم المحافظة بتنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد الدكتور حازم محمد الديب، نائب محافظ البحيرة، التنسيق بين المحافظة ووزير البترول للتنفيذ بالمشاركة مع شركات البترول الموجودة في المنطقة.

من جانبه، طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بموافاة اللجنة برد وزارة البترول، وكذلك تحديد موعد زمني لتنفيذ توصيل الصرف الصحي للمناطق المنخفضة المحرومة في إدكو.