شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور

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كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، العمل على تنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية الذي يتم على عدة مراحل تعتمد على نوعية التدخلات المطلوبة، إذ تتطلب بعض الأعمال نقل السكان وأنشطة حرفية "ورش" إلى أماكن أخرى بديلة.

تفاصيل تطوير منطقة القاهرة التاريخية

قال المهندس خالد صديقي، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه يتم العمل الآن ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية في 5 مناطق وهي: باب زويلة، ودرب اللبانة، وحارة الروم، والحسين، ومسجد الحاكم، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ وصلت إلى مراحل متقدمة في هذه المناطق الخمس.

وأضاف "صديق"، في تصريحات إلى مصراوي، أنه يتم العمل في القاهرة التاريخية بشكل متتالي وليس متزامن وذلك بسبب طبيعة المناطق الخاصة واختلاف نوعية التدخلات التي تتم فيها، موضحًا أن خطة تطوير القاهرة التاريخية تستمر حتى 2030.

نقل بعض سكان القاهرة التاريخية بسبب أعمال التطوير

أوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن بعض الأعمال تتطلب هدم المنازل المتعارضة معها، ويتم توفير بديل لهؤلاء السكان في مناطق أخرى على سبيل المثال منطقة الخيالة، إلى جانب أنه جار العمل على إنشاء عمارات سكنية للأهالي أيضًا في منطقة الطرابيشي القريبة من أماكنهم الحالية.

نقل الورش التي لا تناسب طبيعة القاهرة التاريخية

أشار إلى أنه سيتم أيضًا نقل عدد من الأنشطة الحرفية خارج نطاق القاهرة التاريخية خاصة الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المكان وقيمته التراثية.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الورش إلى مجمع حرفي بديل في حي منشأة ناصر، جار تجهيزه بشكل كامل ويضم مختلف الخدمات ويقع على محور جيهان السادات.

تفاصيل مشروع مجمع شمال الحرفيين

- الموقع والمساحة: يمتد المشروع على مساحة 60 فدانًا في حي منشأة ناصر.

- الوحدات السكنية: يتضمن المشروع 15 عمارة سكنية تحتوي كل منها على 40 شقة، بإجمالي 600 وحدة سكنية، مساحة الوحدة 83 م2، بالإضافة إلى 3 عمارات تضم 60 وحدة أخرى بمساحة 75 م² للوحدة الواحدة.

- الورش الحرفية: يحتوي المجمع على 984 ورشة بمساحات تتراوح بين 12 م² و40 م²، إلى جانب أسواق للجملة ومبانٍ خدمية لدعم الأنشطة الحرفية.

- المنشآت الخدمية داخل المشروع: مسجد بمساحة 1644 م²، كنيسة بمساحة 2000 م²، مدرسة مهنية بمساحة 1514 م²، وحدة صحية بمساحة 397 م²، وحدة إسعاف بمساحة 133 م²، سجل مدني بمساحة 300 م²، وحدة إطفاء بمساحة 346 م²، نقطة شرطة بمساحة 334 م²، سوق تجاري بمساحة 596 م²، مخبز بمساحة 1736 م²، منافذ بيع بمساحة 360 م²، نادٍ اجتماعي بمساحة 10,357 م²، موقف للميكروباص والميني باص بمساحة 11,372 م².

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