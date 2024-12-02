نشرة منتصف الليل| موعد تشغيل خدمة "eSIM".. وحقيقة تحصيل رسوم من المصريين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحج البري أرخص.. اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب الزيادات الكبيرة في الأسعار

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أسباب زيادة الحج السياحي والاقتصادي، أن هناك 3 مستويات للحج هذا العام، لافتا إلى أن أسعار الحج السياحي 2025 تتفاوت بين اقتصادي وسياحي وبري واقتصادي.

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اتصالات تتيح تشغيل 10 خطوط في تليفون واحد.. موعد تشغيل خدمة "eSIM"

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن تفاصيل شريحة "إي سيم – eSIM" التي أصبحت متاحة في العديد من الأجهزة الحديثة مثل الهواتف الذكية، الساعات الذكية، والأجهزة اللوحية.

وخلال حواره ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أوضح حجاج أن دعم خاصية "إي سيم" سيكون متاحًا على بعض الهواتف وشركات الاتصالات، مما يتيح لمستخدمي هذه الأجهزة الاستفادة من مزايا هذه التقنية الجديدة.

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رئيس فاكسيرا يكشف حقيقة وجود أزمة في تطعيمات العمرة

كشف الدكتور شريف الفيل، رئيس هيئة المصل واللقاح، تفاصيل أزمة لقاحات العمرة، موضحًا أن السعودية قد طلبت أنواعًا معينة من التطعيمات لضمان سلامة المعتمرين.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أشار الفيل إلى أن الهيئة قد عملت جاهدة على توفير كميات مناسبة من التطعيمات، مؤكدًا أنه لم تعد هناك أي أزمة في التطعيمات المطلوبة.

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مجلس النواب ينفي مناقشته أية مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج

نفى مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة المجلس لأية مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.

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