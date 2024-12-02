شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قوة المنخفض الجوي تؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل 7 ديسمبر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأحد طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات.

الطقس من الاثنين إلى الأربعاء

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

طقس الخميس والجمعة والسبت:

نشاط رياح على مناطق أقصى الغرب وجنوب سيناء.

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