بكري: سوريا تعاني من الفوضى وانتهاكات بالتنسيق مع إسرائيل

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نظام بشار الأسد كان يقوم بممارسات خاطئة، إلا أن الوضع الحالي في سوريا قد شهد تحولات كبيرة، حيث تم حل الجيش والهيئات الاستخباراتية والأمنية، مما أدى إلى تملك فرد واحد زمام الأمور، وكأن هوية سوريا قد سُحبت بمصادقة مع إسرائيل.

وأشار بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الأحداث الجارية في سوريا تمس العرب كأشقاء، منوهًا إلى أن الجولاني يتعاون مع إسرائيل، بينما يحتفظ بحساباته لدى شعبه.

وعلق بكري قائلاً: "ما هذا التيار الذي يصمت أمام الانتهاكات الإسرائيلية، في حين كانت شعاراته هي تحرير فلسطين والقدس؟"

وتطرق بكري إلى الفوضى العارمة التي تشهدها عدة مناطق في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام على الوضع في البلاد.

وأوضح أن ما تشهده سوريا اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو استرجاع لسيناريوهات الفوضى التي شهدتها بعض البلدان العربية إبان ما سُمي بالربيع العربي، مما يعكس مخططات ممنهجة لهدم الدول وتحويلها إلى ساحة صراعات داخلية وإقليمية.

واختتم بكري بتسليط الضوء على دور أبو محمد الجولاني، مشيرًا إلى أنه هو من خطط لمذبحة الواحات في عام 2017، وتواصل مع الإرهابي هشام عشماوي لتولي قيادة جماعة من الجماعات الإرهابية.

وتساءل بكري: "كيف للإرهابي محمود فتحي، الذي كان منسقًا عامًا لمختلف الحركات الإخوانية وواجه عددًا من القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان وتأسيس حركة مجهولون وكتائب حلوان، أن يظهر في سوريا برفقة أبو محمد الجولاني؟ وما معنى ذلك؟"

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