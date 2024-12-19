زاهي حواس عن اليوتيوبر مستر بيست: مفيش حد في العالم يقدر يأجر الهرم

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور زاهي حواس عالم الآثار على شائعات تأجر اليوتيوبر الأمريكى مستر بيست منطقة الأهرامات لإنشاء محتوى عن الآثار المصرية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" أكد حواس أنه التقى باليوتيوبر الأمريكي مستر بيست على مدار يومين وطلب منه توجيه رسالة للعالم وهي أن المصريين هم بناة الأهرامات.

وأوضح زاهى حواس أن اليوتيوبر الأمريكي وجه الشكر للحكومة المصرية والمجلس الأعلى للآثار للسماح له بالتصوير برنامج عن الآثار المصرية في منطقة الأهرامات.

وأكمل: "اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست عمل دعاية ضخمة للسياحة المصرية بالمليارات، وزارة السياحة ربحت 20 مليون جنيه من زيارته وتصويره الأهرامات

وتابع الدكتور زاهي حواس عالم الأثار المصرية: "مفيش حد في العالم يقدر يأجر الهرم واليوتيوبر أكد أنه لم يتحدث عن تأجير الأهرامات مطلقًا، ده تصريحات ناس بتروج لبيع العتبة الخضرا"

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