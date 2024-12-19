ننشر موعد ومكان عزاء والد الكاتب عمر طاهر

كتب- محمد شاكر:

أعلن الكاتب عمر طاهر وفاة والده، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في آمان الله ورحمته سندي وضهري أبويا وصديقى وأغلى الحبايب .. مش لاقي كلام نسألكم الدعاء".

فيما يتم إقامة سرادق عزاء والده، غدًا، الجمعة، بمندرة آل عبدالرحمن بـ طما، بمحافظة سوهاج.

كما نعى السيناريست عبدالرحيم كمال، والد الكاتب عمر طاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عبدالرحيم كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": انتقل إلى رحمة الله والدنا وحبيبنا والد حبيبي وأخي ورفيق عمري كان أستاذى وفي مقام والدي ومن أغلى الناس على قلبي الأستاذ المحترم الراقي محمد بيه طاهر عتمان الأصيل الراقى المحترم رحمه الله رحمة واسعة وأقبل عليه بفضله ورضاه أمين".

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