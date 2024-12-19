8 رؤساء و5 قضايا شائكة على طاولة "الثماني النامية".. ماذا حدث في القصر الجمهوري بالعاصمة الإدارية؟

كتب- عمرو صالح:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وعقد الرئيس 5 لقاءات مهمة خلال القمة ناقشت قضايا شائكة في المنطقة أبرزها وقف إطلاق النار في غزة وآخر التطورات في لبنان وسوريا.

وجاءت في مقدمة لقاءات الرئيس السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى الرئيس الإيراني "بزشكيان" والتي تعد زيارته، الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من عقد بعد زيارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2013.

السيسي وأردوغان يؤكدان على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بكافة المجالات

في البداية التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إذ أكد الرئيسان على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما أكد الرئيس على أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد، مشدداً على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة حرصاً على حماية المنطقة من مواجهات خطيرة ستكون لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن بالشرق الأوسط والعالم بأسره.

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السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار مع نظيره الفلسطيني

كما التقى الرئيس السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس، وتناول اللقاء سبل استعادة الهدوء بالأرض الفلسطينية، وتم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يحمي القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، ويوقف إراقة الدماء.

كما تناول اللقاء الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أكد الجانبان رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الضفة، مشددين على أن الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية هي أرض الدولة الفلسطينية.

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السيسي يؤكد على وحدة لبنان وسلامة أراضية

والتقى أيضًا الرئيس السيسي، برئيس الحكومة اللبنانية نجيب وشهد اللقاء التأكيد على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى حرصنا على تثبيت العمل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ بشكل كامل، ومؤكداً على ضرورة تقديم الدعم للجيش اللبناني، لتمكينه من أداء مهامه في تعزيز الاستقرار بلبنان الشقيق، وبما يدعم الاستقرار في المنطقة.

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السيسي يتبادل وجهات النظر مع نطيره الإيراني بشأن التطورات الإقليمية

كما التقى الرئيس بنظيره الإيراني "مسعود بزشكيان"، وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، وسبل استعادة السلام بالمنطقة، وأكد الرئيس على أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد، مشدداً على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة حرصاً على حماية المنطقة من مواجهات خطيرة ستكون لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن بالشرق الأوسط والعالم بأسره.

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العلاقات المصرية البنجلاديشية

واختتم الرئيس السيسي لقاءاته بلقاء الدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في بنجلاديش، أعرب السيسي، عن تقدير مصر العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبنجلاديش، مؤكداً على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى التعاون العلمي والثقافي، وأشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الأزهر الشريف في هذا السياق.

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