رئيسة القومي للمرأة تشارك في احتفال النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل و المستشار عبدالراضي أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.

ووجهت أمل عمار على هامش مشاركتها التهنئة لرئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، مؤكدة أنها تُعد أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، ونالت المرأة فيه حظًا وفيرًا من التعيينات عبر العديد من القرارات الحاسمة والمنصفة التي تعكس تقدير دور المرأة والإيمان بقدراتها وتعكس حرص الهيئة على تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة حيث يصل عدد عضوات النيابة الإدارية الذي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها ٢٣٦٥سيدة وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.

وهذا يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول إلى المناصب العليا.