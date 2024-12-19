أميرة بدر تعلق على أزمة مرهم "ميبو" لعلاج الحروق.. وشعبة الأدوية تحذر

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية أميرة بدر، على أزمة مرهم "ميبو" لعلاج الحروق، والتي نشأت بسبب الحملات الدعائية التي قام بها بعض البلوجرز.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أن البلوجرز روجوا لمرهم "ميبو" كمنتج فعال لتفتيح البشرة وعلاج حبوب الشباب، مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير من 15 جنيهًا إلى 110 جنيهات.

وفي هذا السياق، أكد على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه لا يوجد دليل علمي يدعم قدرة مرهم "ميبو" على تفتيح البشرة.

وأشار عوف، إلى أن مرهم "ميبو" هو منتج مستخرج من زيت السمسم، ويستخدم أساسًا لعلاج قرح الفراش، وله فاعلية مثبتة في التئام الجروح وعلاج الحروق، مشددًا على أنه لا توجد أبحاث علمية تؤكد فعاليته في تفتيح البشرة أو علاج حبوب الشباب.

ودعا رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إلى توخي الحذر من قبل المستهلكين، حيث يجب الاعتماد على المعلومات العلمية المؤكدة بدلاً من الحملات الدعائية غير المستندة إلى أدلة علمية.

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