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أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

09:57 م الخميس 19 ديسمبر 2024

أمطار رعدية

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقت الأرصاد، أن تشهد البلاد غدًا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما توقعت هطول أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وعلى فترات متقطعة بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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