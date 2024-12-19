حدث في 8ساعات| حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات.. والسيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" بغزة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان طلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 مبادرات خلال رئاسة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي؛ كما أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا توضيحيا لما تم تداوله بشأن قيام اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast بتأجير منطقة أهرامات الجيزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"الزراعة" تطلق 25 سيارة محملة بالسلع والمنتجات الغذائية لمحافظة أسيوط

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة تشمل 25 سيارة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية المختلفة إلى محافظة أسيوط، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

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وزير العمل يكرم موظفي الوزارة والمديريات الذين بلغوا سن التقاعد – صور

كرم محمد جبران، وزير العمل اليوم الخميس، 18 موظفًا من العاملين بوزارة العمل والمديريات الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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تأكيدًا لمصراوي.. بيان عاجل من الآثار بشأن مزاعم "تأجير الأهرامات" لمستر بيست

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا توضيحيا لما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast بتأجير منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة للتصوير داخل المنطقة.

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الرئيس السيسي: إسرائيل انتهكت سيادة سوريا بالاستيلاء على أراضيها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تهديدات واسعة، كما أضحت الأحداث الجارية فى المنطقة خير شاهد على ما يعيشه العالم من ازدواجية في المعايير، وإفراغ للمبادئ والقيم الإنسانية من معانيها، وتهميش لقواعد القانون الدولى.

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الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النجاح لن يُكتب لأي تصوَّر "لليوم التالي" في قطاع غزة، إذا لم يتم تأسيس هذا التصور على تدشين الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"

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الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة: برودة شديدة تصل للصقيع.. وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الجمعة، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الحرارئ الغربية.

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"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات

ضجة كبيرة صاحبت إعلان صانع المحتوى واليوتيوبر الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست" (MrBeast) بإعلانه استئجار أهرامات الجيزة "خوفو وخفرع ومنكاورع" لمدة 100 ساعة لكشف أسرارها مع مجموعة من الأصدقاء.

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رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع وزارة الصناعة، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.

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تكليف "سعودي" بتسيير أعمال رئاسة منطقة غرب الدلتا والإسكندرية لنقل الكهرباء

أصدرت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا بتكليف المهندس عبد الرحمن سعودي، رئيس منطقة الدلتا لنقل الكهرباء، بالإشراف على رئاسة منطقة غرب الدلتا والإسكندرية لنقل الكهرباء لحين شغل الوظيفة، وذلك بعد رسوب جميع المتقدمين السبعة في اختبار اختيار رئيس جديد للمنطقة.

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الرئيس السيسي يعلن قبول طلب انضمام أذربيجان لعضوية مجموعة الثماني النامية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

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الرئيس السيسي يكشف تفاصيل 4 مبادرات خلال رئاسة مصر لـ"الثماني النامية"

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إطلاق 4 مبادرات خلال رئاسة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي؛ إيمانا بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دول المجموعة.

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"التجنيد والتعبئة" تدفع عددا من اللجان لتسوية المواقف التجنيدية داخل وخارج مصر

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددا من اللجان التجنيدية والقضائية إلى دولتي إيطاليا والإمارات العربية المتحدة لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر المقيمين بدول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي ومنحهم شهادات المعاملة وإنهاء مواقفهم التجنيدية، وذلك حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة

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