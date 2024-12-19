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وفاة والد الكاتب عمر طاهر.. وعبدالرحيم كمال ينعيه

08:16 م الخميس 19 ديسمبر 2024

وفاة والد الكاتب عمر طاهر

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كتب- محمد شاكر:

أعلن الكاتب عمر طاهر وفاة والده، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في أمان الله ورحمته سندي وضهري أبويا وصديقى و أغلى الحبايب .. مش لاقي كلام نسألكم الدعاء".

كما نعى السيناريست عبد الرحيم كمال، والد الكاتب عمر طاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عبدالرحيم كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": انتقل إلى رحمة الله والدنا وحبيبنا والد حبيبي وأخي ورفيق عمري كان أستاذى وفي مقام والدي ومن أغلى الناس على قلبي الأستاذ المحترم الراقي محمد بيه طاهر عتمان الأصيل الراقى المحترم رحمه الله رحمة واسعة وأقبل عليه بفضله ورضاه أمين".

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وفاة والد الكاتب عمر طاهر عبدالرحيم كمال ينعي عمر طاهر السيناريست عبد الرحيم كمال عبدالرحيم كمال على فيسبوك
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